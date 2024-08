Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Polizeieinsatz betrunken mit Pkw gefahren

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht wurde der Polizei Jena ein lautstarker Streit zwischen einem Mann und einer Frau in der Friedrich-Engels-Straße gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen war der Streit bereits beendet. Der 48-jährige Mann schien zu dieser Zeit alkoholisiert zu sein. Nachdem die Beamten den Einsatz beendet hatten meldete ein Nachbar, dass am Einsatzort erneut gestritten wurde und der Mann nun mit dem Auto weggefahren sein soll. Schließlich stellten die Beamten den Pkw an der Wohnschrift des Fahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrzeugführer nach Ende der Fahrt noch Alkohol zu sich genommen hat wurden zwei Blutentnahmen angeordnet, um eine Rückrechnung des Alkoholwertes zur Tatzeit sicherzustellen.

