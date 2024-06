THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Hochwasser: 1300 bayerische THW-Kräfte im Einsatz

Bayern (ots)

Die Hochwasserlage spitzt sich weiter zu. Mittlerweile befinden sich rund 1300 bayerische THW-Kräfte im Einsatz.

Seit Freitag befinden sich bayerische THW Kräfte im Kampf gegen das Hochwasser in Südbayern. Angefangen im Unterallgäu haben sich die Überschwemmungen mittlerweile über Schwaben bis nach Oberbayern ausgebreitet. Rund 1300 ehrenamtliche Einsatzkräfte aus 60 bayerischen THW-Ortsverbänden befinden sich seither Tag und Nacht im Einsatz. Auch THW-Kräfte aus Nordbayern helfen in Südbayern. In Schwaben im Landkreis Augsburg wurde ein sogenannter Bereitstellungraum durch das THW eingerichtet. Hier werden hunderte Einsatzkräfte untergebracht und versorgt. Von dort aus werden sie in Schwaben gezielt an überflutete Orte geschickt um zu helfen.

Spezialeinheiten der Fachgruppen Räumen sind mit Baggern, Radladern und Unimogs vor Ort eingetroffen. Sie haben die Aufgabe Menschen aus den Gebäuden zu retten und Straßen wieder befahrbar zu machen. Für den Landkreis Pfaffenhofen wurde ebenfalls ein Bereitstellungsraum in Ingolstadt eingerichtet. Die Einsatzkräfte werden von dort an den Damm der Paar geschickt. Der Fokus liegt auf der Sandsacklogistik. Aufgrund des steigenden Pegels der Paar drohen Überflutungen. Um dies zu verhindern und den Damm zu sichern, werden hunderttausende Sandsäcke gefüllt, transportiert und verbaut. Allein in diesem Einsatzgebiet befinden sich rund 400 THW-Kräfte.

Das THW Logistikzentrum in Obernburg stellte noch heute Nacht 1300 Feldbetten für das Einsatzgebiet in Schwaben. Auch der Transport nach Schwaben erfolgte noch in den Nachtstunden durch THW Einsatzkräfte. Das THW Bayern trifft weitere Vorkehrungen, um auch in den kommenden Tagen erfolgreich gegen das Hochwasser ankämpfen zu können. Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen, die darauf spezialisiert sind mit ihren Hochleistungspumpen große Wassermengen abpumpen zu können stehen in Bereitschaft.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen. Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie hier: www.jetzt.thw.de <http://www.jetzt.thw.de> .

