Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Tätlicher Angriff - 68-Jähriger schlägt Polizist (23.09.2024)

Konstanz (ots)

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich ein Mann verantworten, der am Montagnachmittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Polizisten geschlagen hat. Gegen kurz vor 16 Uhr fiel den Beamten auf der Landesstraße 220 zwischen Langenrain und Dettingen ein Renault Express mit auffälliger Fahrweise auf. Nachdem der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und wiederholt über die Mittellinie fuhr, hielten die Polizisten das Auto schließlich auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Allensbacher Straße an. Der 68 Jahre alte Fahrer zeigte sich sofort verbal aggressiv und schlug einem der Beamten schließlich im Rahmen der Kontrolle unvermittelt auf die Hand. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der 68-Jährige zudem Widerstand. Der verletzte Beamte musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Warum sich der Mann derart aggressiv zeigte, ist bislang nicht bekannt.

