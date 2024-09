Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt 45-Jährigen (23.09.2024)

Singen (ots)

Nachdem ihn ein Unbekannter auf der Thurgauer Straße angegriffen hat, musste sich ein Mann am Montagabend in ärztliche Behandlung begeben. Gegen 20.50 Uhr lief ein 45-Jähriger in Begleitung eines ebenfalls 45 Jahre alten Mannes auf der Thurgauer Straße in Richtung Kronenstube. Als den beiden Männern zwei Unbekannte entgegenkamen rempelte einer der beiden einen der beiden 45-Jährigen an. In der Folge kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung in dessen Verlauf wiederum einer der 45-Jährigen einen Schlag ins Gesicht bekam. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

