Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Ausparken (20.09.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden an zwei Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der am Freitagabend auf einem Parkplatz an der Austraße passiert ist. Gegen 20 Uhr parkte dort eine 89-Jährige in einem VW Golf rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei übersah sie eine auf der Austraße fahrende 56-Jährige in deren Fiat. Es kam zum Zusammenstoß bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell