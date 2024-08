POL-PPTR: Räuberischer Diebstahl auf dem Basilika-Vorplatz

Trier (ots) - In den frühen Morgenstunden des Freitags, 23. August, zwischen 1:50 Uhr und 2:03 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einer Wohnung in der Predigerstraße in Trier. Während er die Wohnung durchsuchte, wachte die 89-Jährige Hauseigentümerin auf und überraschte den Täter im Wohnzimmer, der daraufhin fluchtartig das Haus verließ. Zeugen, die in ...

