POL-PPTR: Diebstahl aus PKW in Tiefgarage

Trier (ots) - Am Dienstagmorgen, 20. August, zwischen 5:10 Uhr und 5:15 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Radfahrer eine junge Frau in der Straße "In der Reichsabtei" zu berauben. Die Frau ging den Bürgersteig aus Richtung EDEKA kommend entlang. Etwa auf Höhe der ehemaligen Abteikirche St. Maximin näherte sich von hinten ein Fahrradfahrer, der im Vorbeifahren nach der schwarzen Handtasche der Frau griff. Diese ...

