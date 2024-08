Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Raub durch Fahrradfahrer

Trier (ots)

Am Dienstagmorgen, 20. August, zwischen 5:10 Uhr und 5:15 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Radfahrer eine junge Frau in der Straße "In der Reichsabtei" zu berauben. Die Frau ging den Bürgersteig aus Richtung EDEKA kommend entlang. Etwa auf Höhe der ehemaligen Abteikirche St. Maximin näherte sich von hinten ein Fahrradfahrer, der im Vorbeifahren nach der schwarzen Handtasche der Frau griff. Diese hielt ihre Tasche fest in der Hand und stürzte durch das Ziehen daran zu Boden. Der Täter löste daraufhin seinen Griff und fuhr ohne Diebesgut davon.

Die Frau beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

- männlich

- Mitte 20 bis Anfang 30

- zwischen 1,70m und 1,80m groß

- helle Hautfarbe

- dunkle Kurzhaarfrisur

- schwarzer Hoodie/Weste, über den Kopf gezogen

- graue Cargo-Hose, vermutlich Arbeitshose

- dunkles Fahrrad

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290

