Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall durch Eisenstange - Zeugenaufruf

A64, Trier (ots)

Am Dienstag, den 20.08.2024, kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A64, in Richtung Ehrang, kurz hinter der Auffahrt Trierweiler. Ursächlich für den Unfall war eine auf der Fahrbahn liegende Eisenstange. Ein darüber fahrendes Fahrzeug wurde durch diese beschädigt. Zu dem Verursacher liegen aktuell keine Hinweise vor. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich in Verbindung zu setzen.

