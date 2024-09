Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: PKW fährt gegen Wand!

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Altencelle zu einer technischen Hilfeleistung in die Straße "Kleine Redder" alarmiert. Nach ersten Angaben sollte ein PKW in einen Stall gefahren sein.

Vor Ort war das betroffene Fahrzeug gegen ein Wand gefahren. Durch die Einsatzkräfte mussten Sicherungsmaßnahmen am Fahrzeug und im Verkehrsraum durchgeführt werden. Außerdem wurde der Brandschutz sichergestellt.

Weitergehende Informationen liegen der Feuerwehr nicht vor.

