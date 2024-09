Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: "Danke" für Einsatz der Feuerwehr!

Auch Feuer kann uns nicht aufhalten"

... so steht es am Barber Shop Celle auf der Stechbahn. Grund hierfür ist ein Feuer am 22. Juni dieses Jahres. Im hinteren Teil des Geschäfts war ein Feuer ausgebrochen, der Laden stark verraucht. Der Entstehungsbrand konnte mit einem Kleinlöschgerät schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Gestern überreichte der Besitzer Sleman Challal dem Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache Mirko Bunge Gutscheine und bedankte sich für den Einsatz. "Der Laden ist mein Leben und die Feuerwehr hat sein Leben gerettet" erklärt Sleman Challal.

