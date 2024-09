Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Celler Feuerwehr löscht brennende Fahrzeuge!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Um 03:22 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem PKW-Brand in die Braunschweiger Heerstraße alarmiert. Bei Eintreffen brannte die Fahrerkabine eines kleinen Lastkraftwagens in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf ein weiteres Fahrzeug übergegriffen. Dieses brannte ebenfalls teilweise in Vollbrand.

Das Feuer konnte mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache sowie die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell