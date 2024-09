Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Brennt Quarderballenpresse in Altenhagen

Celle (ots)

Am Donnerstag um 17:57 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer brennenden Quarderballenpresse in die Bruchstraße in Altenhagen alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte ergab sich folgende Lage: Der Fahrer der Quarderballenpresse hatte an seinem Fahrzeug bereits erfolgreich Löschmaßnahmen mit einem Pulverfeuerlöscher durchgeführt. Außerdem brannte eine kleinere Fläche auf einem Stoppelfeld.

Durch die Feuerwehr wurde die brennende Fläche abgelöscht und die Quarderballenpresse eingehend kontrolliert. Ein weiterer Einsatz war nicht erforderlich.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Altenhagen und Bostel. Die ebenfalls alarmierte Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache konnte den Einsatz abbrechen.

