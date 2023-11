Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schlechtes Versteck

Hildburghausen (ots)

Montagnachmittag betraten ein Mann und eine Frau einen Lebensmittelmarkt in der Schleusinger Straße in Hildburghausen. Der 30-jährige Mann steckte sich Alkohol und andere Waren in seinen Rucksack. Nach der Kasse sprach ihn der Marktleiter auf den Diebstahl an. Die Begleitung des 30-Jährigen zahlte daraufhin die Sachen, um Ärger zu umgehen. Dennoch benötigte der Marktleiter die Personalien des Mannes, weil er gegen ihn ein Hausverbot aussprechen wollte. Doch damit war dieser nicht einverstanden, zog unvermittelt ein Cuttermesser und lief auf den Marktleiter zu. Dieser wehrte sich mit Tierabwehrspray und daraufhin nahm der 30-Jährige Reißaus. Die Polizei ermittelte den Täter und wollte ihn zu Hause aufsuchen. Vor seiner Wohnung kamen zwei weitere unbeteiligte Zeugen auf die Beamten zu und gaben an, dass der Gesuchte nach einem kurzen Wortgefecht auch sie mit einem Messer bedrohte. Die Polizisten klingelten an der Wohnung des 30-Jährigen, jedoch öffnete niemand. Kurz bevor der hinzugerufene Schlüsseldienst aktive wurde, öffnete die Frau, die ebenfalls im Einkaufsmarkt war, die Tür. Ihren Angaben nach befand sich allerdings niemand weiter zu Hause. Dieser Aussage schenkten die Polizisten jedoch keinen Glauben und durchsuchten die Wohnung. Unter dem Bett wurden sie schließlich fündig. Der Mann kroch aus seinem Versteck und die Beamten legten ihm Handfesseln an. Er musste mit zur Dienststelle kommen. Mehrere Anzeigen waren die Folge.

