Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw mit Sprühfarbe beschmiert

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sedanstraße, Donnerstag, 25.07.2024, 17.00 Uhr bis Montag, 29.07.2024, 07.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

In dem o.g. Tatzeitraum wurde der Pkw einer 66-jährigen Frau mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Der Pkw war seit dem 25.07.2024, 17.00 Uhr in der Sedanstraße in Northeim geparkt. Am Montagmorgen wurde schließlich die Sachbeschädigung an der Beifahrerseite des Pkw festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der verursachenden Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell