POL-NOM: Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Bad Gandersheim (ots) - (Me)37581 Bad Gandersheim, Bismarckstraße 25. Zeit: Montag, 29. Juli 2024 17:15 Uhr bis 17:20 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft nahm eine abgestellte Handtasche ( Leder , in braun) am Garagentrakt Bismarckstr. 25 an sich und entwendete diese. In der Tasche befanden sich Bargeld, Ausweise und Karten der nun Geschädigten Bad Gandersheimerin. Anwohner aus der Bismarckstraße werden gebeten, ...

mehr