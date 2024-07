POL-NOM: Bei Autokauf beleidigt und bedroht

Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, OT Hevensen, Gewerbeallee, Samstag, 27.07.2024, 18.30 Uhr - Sonntag, 28.07.2024, 21.00 Uhr NORTHEIMI (mil) Durch Nachbarn wurde am Sonntagabend ein offenstehendes Fenster an einem Wohnhaus in der Gewerbeallee in Hevensen mitgeteilt. Vor Ort stellten die Polizeieinsatzkräfte mehrere Hebelspuren an einem Fenster fest. Vor Ort konnten allerdings keine Personen mehr festgestellt werden. Die festgestellten Beschädigungen belaufen sich auf etwa ...

