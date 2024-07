Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Handtasche

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Bismarckstraße 25. Zeit: Montag, 29. Juli 2024 17:15 Uhr bis 17:20 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft nahm eine abgestellte Handtasche ( Leder , in braun) am Garagentrakt Bismarckstr. 25 an sich und entwendete diese. In der Tasche befanden sich Bargeld, Ausweise und Karten der nun Geschädigten Bad Gandersheimerin. Anwohner aus der Bismarckstraße werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel05382 95390, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell