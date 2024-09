Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, A 864

Schwarzwald Baar Kreis) Motorradfahrer stürzt und zieht sich schwere Verletzungen zu (20.09.2024)

Bad Dürrheim - A 864 (ots)

Auf der Abfahrt von der Autobahn 81 auf die den Autobahnzubringer A 864 hat sich ein Motorradfahrer am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Der Biker kam in der lang gezogenen Rechtskurve der Abfahrt ohne Fremdeinwirkung nach links in den Grünstreifen und stürzte. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Unfallklinik. An seiner BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell