POL-WAF: Warendorf. Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt

Warendorf (ots) - Am Freitag, 9.8.2024, 12.10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen tatverdächtigen Ladendieb in einem Discounter an der Ostbeverner Straße in Telgte. Als der 34-Jährige die Beamten erblickte, öffnete er das Fenster des Pausenraums und flüchtete. Die Polizisten folgten dem Telgter und holten ihn ein. Sie brachten ihn zu Boden, fesselten den Mann und nahmen ihn mit zurück in das Geschäft. ...

