POL-KN: (Epfendorf/ Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen in eine Garage auf dem Sportgelände ein- Zeugenhinweise erbeten (22./23.09.2024)

Triberg im Schwarzwald (ots) - Sachschaden in Höhe von knapp 12.000 Euro hat ein Unfall gefordert, der am Sonntagmorgen, gegen 7:30 Uhr, an der Kreuzung Haupt- und Schulstraße passiert ist. Eine 36-Jähriger bog in einem Alfa Romeo von der Hauptstraße nach links auf die Schulstraße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Peugeot eines 58-jährigen Autofahrers, ...

