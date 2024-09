Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb am Neckar A81/ Lkr. Freudenstadt) Unfall nach Fahrstreifenwechsel- rund 18.000 Euro Blechschaden- Zeugen gesucht (24.09.2024)

Horb am Neckar A81 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von knapp 18.000 Euro ist es nach einem Fahrstreifenwechsel am Dienstagabend auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Horb und Rottenburg gekommen. Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit einem Mercedes auf der linken Fahrspur der A81 in Richtung Stuttgart. Gleichzeitig war ein 24-jähriger Audi-Fahrer auf der rechten Spur unterwegs und wechselte auf den linken Fahrstreifen, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Wagen. Die beteiligten Personen blieben unverletzt. Der Mercedes, an dem ein Blechschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Audi wird von der Polizei auf ungefähr 3.000 Euro geschätzt. Aufgrund der unterschiedlichen Aussagen der beiden Männer zum Unfallhergang, sucht die Verkehrspolizei Zimmern nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 zu melden.

