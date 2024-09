Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eschbronn-Mariazell/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Sportheim - Polizei bittet um Hinweise (25.09.2024)

Eschbronn-Mariazell (ots)

Am Mittwochmorgen, kurz nach 4 Uhr, sind Unbekannte in ein Sportheim auf der Straße "Haspel" eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Innenräume des Gebäudes. Eine Zeugin, die im Gebäude übernachtete, wurde von dem Lärm wach und verständigte die Polizei. Ohne Beute gemacht zu haben, flüchteten die Einbrecher noch vor dem Eintreffen der Streifen in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, die im betreffenden Zeitraum oder bereits in den Abendstunden zuvor Verdächtiges im Bereich des Sportheims festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07422 2701-0, beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

