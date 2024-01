POL-EN: Gevelsberg - Wohnungseinbruch

Gevelsberg (ots) - Am Dienstag, den 30.01.2024, befährt gegen 08:10 Uhr eine 60-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Seat die Asbecker Str in Fahrtrichtung Gevelsberg. In Höhe einer Bushaltestelle kollidiert sie beim Vorbeifahren an einem Linienbus mit einem die Straße überquerenden Kind (w, 5). Bei der Kollision wird das Kind leicht verletzt. Es wird mittels Rettungswagen einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Es ...

