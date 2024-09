Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Schilterhäusle - betrunkener Autofahrer flüchtet (22.09.2024)

VS-Villingen (ots)

Gegen 19 Uhr, ist es am Sonntag zu einem Unfall am Kreisverkehr zum "Schilterhäusle" gekommen, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer geflüchtet ist. Ein 51-jähriger Mann fuhr in einem VW Transporter aus Richtung Schwenningen kommend, an den Kreisverkehr heran und stoppte. Hinter ihm hielt ein 44-Jähriger in einem VW Caddy und wartete. Er erkannte, dass das vor ihm befindliche Auto anfing zurück zu rollen und hupte. Es kam trotzdem zum Zusammenstoß. Anstatt sich um die Unfallaufnahme zu kümmern, fuhr der 51-Jährige jedoch los und verließ die Unfallstelle. Die Polizei konnte den Mann zu Hause antreffen. Nachdem sie bei ihm den Verdacht der Trunkenheit hatte, brachte ein Alkoholtest Gewissheit. Über 1,5 Promille bedeuteten eine Blutentnahme. Weiterhin stellte sich heraus, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Der Schaden am VW Caddy beträgt etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell