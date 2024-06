Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Unbekannte hängen ein Plakat und Spanngurte von der Auheimer Brücke

Auheimer Brücke, 63457 Groß Auheim, Main Kilometer 59,5 (ots)

Am 12.06.24 gegen 16:05 Uhr, meldete ein Ruderer der Wasserschutzpolizei Frankfurt a.M. ein Plakat, welches vom Bogen in die Fahrrinne der Schifffahrt, unterhalb der Auheimer Brücke, hing. Die Brücke ist für Fußgänger gesperrt. Durch die Streife konnten ein Spanngurt und ein Plakat, welches an einem weiteren Gurt befestigt war, auffinden und entfernen.

Die Ermittlungen werden bei der Wasserschutzpolizei Frankfurt am Main geführt.

Der Fuß- und Radweg am Main ist üblicherweise stark frequentiert. Die Wasserschutzpolizei Frankfurt a.M. (Tel. 069/9434590) bittet um Mitteilung, falls mögliche Passanten / Augenzeugen zur Sachverhaltsaufklärung beitragen können.

