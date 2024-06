POL-HPE: Personen im Wasser nach Kentern mit Wassermotorrad

65606 Villmar / Aumenau (ots) - Ein glückliches Ende nahm eine Bootskenterung am Freitagnachmittag auf der Lahn bei Aumenau. Ein Anrufer meldete der Polizei, dass bei Lahn-km 54 ein Kanu gekentert sei. Dabei fielen vier Personen in die Lahn. Um nicht von der Strömung mitgerissen zu werden, hielten sich die Personen am Ufergestrüpp fest. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten sich die Personen eigenständig an ...

