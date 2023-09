Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und Personenschaden

Nackenheim, B9/Fahrtrichtung Worms (ots)

Am Montag, den 04.09.23 gegen 15 Uhr, kam es auf der B9 ca. 400-500m vor dem Bahnposten in Fahrtrichtung Worms zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 67jährige VW Fahrerin befuhr die B9 in Fahrtrichtung Worms und musste, auf Grund stockenden Verkehrs, vor dem Bahnposten Nackenheim ihre Fahrgeschwindigkeit reduzieren. Ein 79jähriger Mercedes Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem VW ungebremst auf. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden die Airbags des Mercedes ausgelöst. Die 67 jährige Beifahrerin des Mercedes verletzte sich hierbei schwer. Die beiden Fahrzeuginsassen des VW wurden ebenfalls leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B9 musste in der Zeit von 15:05 Uhr bis 15:50 Uhr zunächst voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Nackenheim umgeleitet. Anschließend wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mainz freigegeben. Gegen 16:20 Uhr erfolgte schließlich die Aufhebung der Sperrung in Fahrtrichtung Worms. Die Unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zwei Verletzte wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell