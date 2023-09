Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Brand in der Rundsporthalle nach technischen Defekt

Nierstein, Roßbergstraße (ots)

Am Samstag, den 04.09.23 gegen 11:30 Uhr, entzündet sich der Akku einer Industriereinigungsmaschine in einem separaten und verschlossenen Bereich der Rundsporthalle. Hierdurch kommt es zur Beschädigung an der Fassade des Gebäudes und starker Rauchentwicklung. Personen befinden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Halle. Zu keinem Zeitpunkt sind Schüler der angrenzenden Schule gefährdet. Fremdeinwirkung kann ausgeschlossen werden. Es handelte sich offensichtlich um einen technischen defekt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell