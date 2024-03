Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Spaziergängerin überfallen +++ Mit Pfefferspray attackiert +++ Angriff im Bus +++ Festnahme nach Gartenhauseinbrüchen +++ Einbrüche in Gewerbebetriebe +++ Sachbeschädiger festgenommen

Wiesbaden (ots)

1. Spaziergängerin überfallen,

Wiesbaden-Klarenthal, Geordelerstraße, Sonntag, 24.03.2024, 18.55 Uhr

(mb)Zwei jugendliche Räuber bedrohten am Sonntagabend in Wiesbaden eine Spaziergängerin mit einem Messer und einer Schusswaffe und erbeuteten Bargeld.

Eine 30-jährige Wiesbadenerin spazierte am Sonntagabend um 18.55 Uhr die Geordelerstraße zwischen der Anne-Frank-Straße und der Klarenthaler Straße entlang, als sich ihr zwei männliche Jugendliche näherten und diese mit einem Messer und einer Schusswaffe bedrohten. Nachdem die Spaziergängerin der Forderung der Täter nach Bargeld umgehend nachkam, entfernten sich die beiden in Richtung Anne-Frank-Straße. Die anschließend eingeleitete Fahndung nach den Tätern führte nicht zum Erfolg. Die Täter sollen 14 bis 16 Jahre alt und 1,65 m bis 1,70 m groß sein. Beide hatte ein südländisches Erscheinungsbild und sprachen akzentfrei deutsch. Ein Täter hatte schwarze, zum Mittelscheitel gegelte Haare und trug einen schwarzen Jogginganzug. Der andere war komplett schwarz gekleidet, hatte eine Kapuze über den Kopf und ein schwarzes Halstuch über den Mund und die Nase gezogen. Das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0611 / 345-2610.

2. Mit Pfefferspray attackiert,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 23.03.2024, 22.06 Uhr

(mb)Am Samstagabend wurde in Wiesbaden ein 23-jähriger Mann von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray attackiert.

Dem um 22.06 Uhr stattgefundenen Angriff soll eine verbale Diskussion vorausgegangen sein. Der 23-jährige Darmstädter hielt sich mit zwei Verwandten an einer Bushaltestelle in der Schwalbacher Straße auf, als der Täter an die Wartenden herantrat und die beiden Verwandten anpöbelte. Nachdem der 23-Jährige den Täter zur Rede gestellt hatte, zog dieser ein Reizstoffsprühgerät aus seiner Jackentasche heraus und sprühte dies seinem Gegenüber ins Gesicht. Während der Darmstädter noch mit den Folgen der Substanz kämpfte, entfernte sich der Täter unerkannt in Richtung Luisenstraße. Eine zufällig vorbeifahrende Streife nahm sich dem Sachverhalt sofort an, konnte den Täter aber nicht mehr antreffen. Dieser war 20 bis 30 Jahre alt, hatte ein südländisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare und einen Schnurrbart. Der Täter trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und schwarze Turnschuhe. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2140 entgegen.

3. Angriff im Bus,

Wiesbaden-Mz-Kostheim, Uthmannstraße, Sonntag, 24.03.2024, 22.20 Uhr

(mb)Zwei 18-Jährige wurden am Sonntagabend in Wiesbaden während einer Busfahrt von einer Personengruppe körperlich angegriffen und beim Ausstieg mit Pfefferspray besprüht.

Eine Gruppe von circa zehn Personen stieg am Sonntagabend in den von Mainz nach Wiesbaden fahrenden Bus der Linie 54 ein, setzte sich unmittelbar neben die beiden bereits im Bus befindlichen 18-Jährigen und begann diese verbal zu belästigen. Als die beiden die Gruppe aufforderten, sie in Ruhe zu lassen, schlugen und traten mindestens fünf der zehn Personen auf die beiden ein. Nachdem sich die Situation anschließend erst beruhigt hatte, sprühte ein Täter aus der Gruppe um 22.20 Uhr beim Ausstieg aus dem Bus in der Uthmannstraße den 18-Jähringen noch Pfeffer ins Gesicht. Die Tätergruppe verschwand danach über die Steinern Straße in Richtung der Straße "In der Witz". Die Personengruppe war im Alter von 16 bis 18 Jahren und hatte ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Einer der Haupttäter soll schlank und 1,85 m bis 1,90 m groß gewesen sein. Dessen schwarze Haare waren als Scheitel zur Seite gelegt. Er trug eine beige Jacke, eine blaue Jeans mit Rissen auf Kniehöhe und schwarze Nike-Schuhe. Ein anderer Täter war schlank und 1,75 m groß. Seine schwarzen Haare waren ebenfalls zum Seitenscheitel gekämmt und er hatte eine Zahnspange. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke mit der Rückenaufschrift "Moncler", einer rockähnlichen Hose und Badeschlappen der Marke Adidas. Hinweise zu den Tätern nimmt das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345-2610 entgegen.

4. Festnahme nach Gartenhauseinbrüchen,

Wiesbaden, Weidenbornstraße, Sonntag, 24.03.2024, 16.00 Uhr bis 17.10 Uhr

(mb)Am Sonntagmittag brachen zwei Jugendliche in Wiesbaden in mehrere Gärten ein und wurden dabei ertappt.

Zwischen 16.00 Uhr und 17.10 Uhr zogen die beiden Täter in einer Kleingartenanlage in der Weidenbornstraße durch mehrere Gärten, als sie von einem Gartenbesitzer gesehen wurden. Nachdem der Zeuge die beiden Einbrecher angesprochen hatte, ergriffen diese die Flucht. Bei der anschließenden Fahndung konnten die Jugendlichen im Alter von 16 und 18 Jahren von Polizeibeamten festgenommen werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten neun Gärten festgestellt werden, die von den Tätern heimgesucht wurden. An allen Gärten entstand Sachschaden. Unweit der Tatorte konnte zudem ein am 23.03.2024 entwendeter Roller aufgefunden werden. Ob dieser im Zusammenhang mit den Gartenhauseinbrüchen steht, bedarf der weiteren Ermittlung. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Täter auf freien Fuß gesetzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345-2610 entgegen.

5. Einbruch in Physiopraxis,

Wiesbaden-Sonnenberg, Danziger Straße, Samstag, 23.03.2024, 21.30 Uhr bis Sonntag, 24.03.2024, 07.15 Uhr

(mb)Unbekannte Täter brachen in der Samstagnacht in Wiesbaden unkonventionell in eine Physiopraxis ein.

Zwischen 21.30 Uhr und 07.15 Uhr suchten die Täter eine im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses gelegene Physiopraxis in der Danziger Straße auf und versuchten mehrmals ein Fenster der Praxis einzutreten, um sich Zutritt zu verschaffen. Als das erste Fenster den Trittattacken standhielt, war das nächste Fenster an der Reihe. Als es den Tätern nun gelang, dieses Fenster aufzutreten, drangen sie in das Praxisinnere ein. Bei der Durchsuchung der Praxis nach Wertgegenständen konnten die Einbrecher lediglich ein Portemonnaie mit 30 Euro auffinden und an sich nehmen. Der entstandene Sachschaden übertrifft mit 500 Euro allerdings den Wert des Diebesgutes. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

6. Einbruch in Kfz-Handel,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Im Rad, Sonntag, 24.03.2024, 23.13 Uhr

(mb)Unbekannte Täter stiegen am Sonntagabend in Wiesbaden in einen Kfz-Handel ein und verursachten Sachschaden.

Um 23.13 Uhr wurde die Polizei von einem Einbruch in ein KFZ-Handelsbetrieb in der Straße "Am Rad" verständigt, konnte aber die Täter nicht mehr festnehmen. Diese beschädigten zuvor einen Zaun, um auf das Grundstück des Betriebes zu gelangen. Am Gebäude angekommen hebelten die Einbrecher dann ein Bürofenster mit großer Kraftanstrengung auf und betraten auf diesem Weg das Tatobjekt. Nachdem die Täter keine Beute erspähen konnten, verließen sie das Gebäude wieder. Dem Betrieb entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge könnten die Einbrecher mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

7. Sachbeschädiger festgenommen,

Wiesbaden-Dotzheim, Im Wiesengrund, Samstag, 23.03.2024, 11.05 Uhr

(mb)Am Samstagmorgen wurde in Wiesbaden eine erheblich alkoholisierte Person nach einer Sachbeschädigung festgenommen.

Eine Zeugin konnte um 11.05 Uhr beobachten, wie eine männliche Person den Außenspiegel eines im Wiesengrund ordnungsgemäß abgestellten Pkw abtrat. Nach der Tat entfernte sich der Täter in Begleitung einer weiteren Person vom Tatort, konnte aber von einer kurz darauf erschienenen Streifenbesatzung festgenommen werden. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Festgenommenen festgestellt werden. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest ein Ergebnis von 3,76 Promille ergab, wurde der 35-jährige Wiesbadener zur Blutentnahme mit aufs Revier genommen. Im Anschluss hieran wurde der Sachbeschädiger zur Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345-2340 ermittelt in diesem Fall.

8. Einbrecher scheitern zweimal,

Wiesbaden, Nordost und Sonnenberg, Freitag, 22.03.2024, bis Sonntag, 24.03.2024,

(da)Am Wochenende kam es in Wiesbaden zu zwei Einbruchsversuchen. Am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr schlug ein Einbrecher die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Sooderstraße ein. In das Innere des Wohnhauses gelangte er jedoch nicht, da die Alarmanlage anschlug und den Dieb verschreckte. In der Johannes-Maaß-Straße suchten die Unbekannten am Freitag zwischen 10 und 11.45 Uhr ein Mehrfamilienhaus auf. Dort versuchten sie, die Wohnungstür und ein Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang, griffen sie zu brachialeren Mitteln und schlugen die Fensterscheibe ein. Aus bislang unbekannten Gründen flüchteten die Täter dann jedoch. In beiden Fällen blieben die Einbrecher also erfolglos. Nichtsdestotrotz ermittelt nun die Kriminalpolizei. Wer Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell