Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Kletterhalle +++ Bei Wohnungseinbruch gestört +++ rabiater Ladendieb geht in Haft +++ Nach Busfahrt angegriffen

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Kletterhalle,

Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, Mittwoch, 20.03.2024, 23.16 Uhr

(mb)Zwei Einbrecher haben am Mittwochabend eine Kletterhalle in Wiesbaden heimgesucht.

Um 23.16 Uhr drangen die Unbekannten über den rückwärtigen Bereich in die Räumlichkeiten der Kletterhalle in der Hagenauer Straße im Stadtteil Biebrich ein. Hier hatten es die Täter neben Bargeld auch auf Kletterutensilien abgesehen. Mit dieser Beute in einem Gesamtwert von etwa 560 Euro entkamen sie kurz darauf unerkannt. Bei den Einbrechern handelte es sich um zwei Männer mit normaler Statur. Ein Täter war dunkel gekleidet, hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen und führte einen Rucksack mit einem großen Nike-Emblem mit. Der andere Täter war mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Jogginghose und weiß-schwarzen Sneakers bekleidet. Dieser Täter trug eine weinrote Kapuze über den Kopf und hatte ebenfalls einen Nike-Rucksack dabei. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345-0.

2. Bei Wohnungseinbruch gestört,

Wiesbaden-Breckenheim, Auf der Ahl, Donnerstag, 21.03.2024, 10.35 Uhr

(mb)Am Donnerstagmorgen versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden einzubrechen, wurden aber ertappt.

Zwei der drei Täter traten am Donnerstagmorgen um 10.35 Uhr an ein Einfamilienhaus in der Breckenheimer Straße "Auf der Ahl" heran und machten sich an der Haustür zu schaffen. Als die beiden von einem Zeugen gesichtet und angesprochen wurden, ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab und flüchteten mit einem Fahrzeug, in welchem eine dritte Person saß, vom Tatort. Alle drei Täter hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Einbrecher hatte laut Zeugenaussage ein kastenförmiges Gesicht, dunkle, kurze, gleich lange Haare und dunkle Kleidung. Der zweite hatte eine gepflegtes Äußeres, dunkle kurze Haare, einen sogenannten Boxerschnitt und einen gepflegten Dreitagebart. Dieser trug eine dunkle Anzugsweste, ein helles Hemd und eine dunkle Hose. Die dritte Person, die im Fahrzeug auf die beiden andern wartete, hatte längere Haare und war Brillenträger. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Kombi. Der Schaden an der Tür des Einfamilienhauses wird auf 3.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

3. Räuberischer Diebstahl,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Donnerstag, 21.03.2024, 16:31 Uhr

(mb)Ein Dieb versuchte am Donnerstag in Wiesbaden seine Flucht vor dem Ladendetektiv mit dem Diebesgut körperlich durchzusetzen und landete letztlich in Haft.

Der Langfinger hatte zuvor ein hochwertige Oberteil im Wert von 140 Euro in einem Bekleidungsgeschäft in der Friedrichstraße an sich genommen, als er außerhalb des Geschäftes von dem aufmerksamen Ladendetektiv angesprochen wurde. Sofort begann der Dieb zu flüchten. Als der Flüchtige von dem Ladendetektiv festgehalten wurde, versuchte dieser sich loszureißen und schlug mit seiner mitgeführten Tasche nach dem Detektiv. In Folge des anschließenden Gerangels stürzten beide durch eine Glasvitrine zu Boden. Hierbei erlitt der Dieb durch die Glassplitter eine leichte Schnittverletzung an der Hand, die medizinisch versorgt wurde. Der Detektiv blieb unverletzt. Unter Mithilfe von bis dato Unbeteiligten konnte der Täter bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festgehalten werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten neben dem Bekleidungsstück noch zwei originalverpackte Parfums ohne Kaufbeleg aufgefunden werden. Es ist zu vermuten, dass diese Parfums zuvor aus einem andern Geschäft entwendet wurden. Dies bedarf allerdings noch weiterer Ermittlungen. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft erließ.

4. Frau an Bushaltestelle geschlagen,

Wiesbaden-Biebrich, Bushaltestelle Tannhäuser Straße, Mittwoch, 20.03.2024, 19:45 Uhr

(wie)Am Mittwochabend ist in Wiesbaden-Biebrich eine Frau an einer Bushaltestelle von drei jungen Frauen angegriffen und geschlagen worden.

Die 53-Jährige war mit dem Bus von der Innenstadt in Richtung Biebrich unterwegs. Eine Gruppe von drei jungen Frauen oder Jugendlichen fiel im Bus auf, da sie die Füße auf die Sitze stellten. Als die Frau an der Tannhäuser Straße den Linienbus verließ, wies sie die Gruppe auf ihr Verhalten hin. Daraufhin stiegen die drei Unbekannten ebenfalls aus dem Bus. Eine von ihnen beleidigte die 53-Jährige zunächst, schlug dann mit der Faust mehrfach zu und verletzte sie dadurch. Die schockierte Frau entkam der Situation schließlich und trat den Nachhauseweg an. In der Gibber Straße traf sie wieder auf die Gruppe und wurde erneut von derselben Täterin geschlagen. Daraufhin flohen die Angreiferinnen. Nachdem die 53-Jährige später stärkere Schmerzen bekam und die erlittenen Verletzungen am Körper bemerkte, begab sie sich zum 5. Polizeirevier. Die Schlägerin wurde als circa 21 Jahre alt, schlank und knapp 170 cm groß beschrieben. Sie war dunkel gekleidet, hatte schulterlanges, rotgefärbtes Haar mit Pony und sprach akzentfreies Deutsch. Die 5. Polizeirevier ermittelt wegen Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345-2540 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell