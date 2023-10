Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl eines Leichtkraftrads in Ludwigshafen-Hemshof

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag den 20.10.2023, zwischen 20:00 Uhr und 21:20 Uhr, wurde durch unbekannte Täter das Leichtkraftrad der Marke Peugeot in orangener Farbe im Wert von ca. 1500 Euro entwendet. Das Leichtkraftrad stand zum Tatzeitpunkt in der Mottstraße in 67063 Ludwigshafen am Rhein, Stadtteil Hemshof.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder der E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell