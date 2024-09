Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Mutmaßlicher Kupferdiebstahl - Polizei bittet um Hinweise (19.09.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Nach mutmaßlichem Kupferdiebstählen, bittet die Polizei um Hinweise zur Herkunft der Gegenstände. Während einer Verkehrskontrolle am Donnerstag, gegen 1 Uhr auf der Dürrheimer Straße konnten eingesetzte Beamte in einem Audi eines kontrollierten 26-Jährigen mehrere Kilogramm Kupfer, - zumeist in Form von Regenrinnenhalterungen - auffinden. Zur Herkunft der Gegenstände konnte der Kontrollierte keine plausiblen Angaben machen. Personen, die zu der Herkunft der Gegenstände Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefonnummer 07720 / 85000, in Verbindung zu setzen.

