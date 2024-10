POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Firma.

Lippe (ots) - Am Montag (14.10.2024) in der Zeit von 16 Uhr bis 21:15 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Stauteichstraße ein. Die Täter verschafften sich durch ein gekipptes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Schlafzimmer entwendeten sie einen Schmuckkasten mit zwölf Uhren unterschiedlicher Hersteller. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu ...

