POL-LIP: Detmold. Einbruch in Kfz-Werkstatt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag (14.-15.10.2024) brach ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt in der Blaise-Pascal-Straße ein. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen, indem er mehrere Fensterscheiben einschlug. Im Inneren öffnete er die Kasse und entwendete ca. 50 Euro Bargeld. Der Einbruch ereignete sich zwischen 23:15 Uhr am Montagabend und 06:50 Uhr am Dienstagmorgen. Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges im Bereich des Gewerbeparks "Gildepark" beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

