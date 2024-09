Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 40-Jähriger schlägt wild um sich

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen Widerstands, versuchter Körperverletzung und Beleidigung.

Kräfte des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn informierten am Mittwochabend die Polizei, dass eine weibliche Person auf einem Bahnsteig am Guimarães-Platz liegen würde. Die Mitteiler vermuteten, dass sie von ihrem männlichen Begleiter geschlagen worden sein könnte.

Als die Polizeistreife um kurz nach 21 Uhr eintraf, versicherte die 47-jährige Frau, dass sie sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befände, aber nicht geschlagen wurde. Die polizeilichen Maßnahmen wurden fortan durch den 40-jährigen, stark alkoholisierten Begleiter der Verantwortlichen gestört. Da er einem erteilten Platzverweis nicht nachkam und weiterhin aggressiv gegen die Polizisten vorging, sollte er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. Bei der Festnahme leistete er massiven Widerstand. Er schlug und trat wild um sich und traf hierbei einen Beamten am Knie, der sich leicht verletzte. Auf der Dienststelle wurde der Störenfried bis zum nächsten Tag in einer der Zellen untergebracht. |krä

