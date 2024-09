Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann rastet aus - Opfer wird reanimiert

Kaiserslautern (ots)

Komplett ausgerastet ist am Mittwochnachmittag ein unbekannter Fußgänger in der Zollamtstraße. Der Mann lief um 14.15 Uhr auf dem Radweg in Höhe eines großen Supermarktes und ging auch nicht zur Seite, als eine 45-jährige Radlerin an ihm vorbeifahren wollte. Ein unbeteiligter 57-jähriger Zeuge der den Störenfried aufforderte, den Radweg freizumachen, zog den Zorn des Störers auf sich. Mit mehreren Schlägen traktierte er den Geschädigten so lange, bis dieser schwer verletzt auf dem Boden lag. Der 6-jährige Sohn des niedergeschlagenen Mannes war ebenfalls vor Ort und musste die Tat mit ansehen. Mehrere Zeugen schritten ein und kamen dem Verletzten zu Hilfe. Der Schläger machte sich aus dem Staub. Im Westpfalzklinikum erlitt das Opfer des Angriffs, nach derzeitigem Kenntnisstand, einen Herzinfarkt und musste reanimiert werden. Er befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung. Das Kind wurde im Anschluss durch einen Bekannten der Familie in Obhut genommen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen oder Hinweisgeber. Der Schläger wird wie folgt beschrieben: circa 1,80 Meter groß, schlank, circa 50 bis 60 Jahre alt, kurze graue Haare. Er trug eine graue Hose, sowie ein graues Sakko. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden geben sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung zu setzen. |krä

