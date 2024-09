Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall auf B 270 - Zwei leichtverletzte Personen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Leichtverletzte sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der B 270 bei Gelterswoog.

Dort war gegen 16.30 Uhr ein 60-jähriger Mann in einem VW Touareg in Richtung Schopp unterwegs. Vor ihm fahrende Fahrzeuge verringerten ihre Geschwindigkeit, da eine Verkehrsteilnehmerin nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Der Fahrer des Touareg bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Ford Focus auf. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der Ford mit einem vor ihm fahrenden Mercedes. Die Fahrer des Ford und Mercedes wurden vorsorglich zur ärztlichen Behandlung in das Westpfalzklinikum verbracht. Ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt. An der Unfallörtlichkeit staute sich der Verkehr zurück.

Die Beamten haben die Ermittlungen wegen der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |krä

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell