POL-PPWP: Einbrecher nehmen TV-Gerät mit

Kaiserslautern (ots) - In der Spitalstraße kam es am Dienstagmittag zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto. Wie der Fahrzeugbesitzer der Polizei mitteilte, stellte er um 14 Uhr den Schaden an seinem Opel Crossland fest. Der unbekannte Täter zerkratzte beide Türen auf der rechten Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Polizei fragt: Hat jemand etwas Verdächtiges in der Spitalstraße bemerkt? ...

mehr