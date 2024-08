Polizei Hagen

POL-HA: Einschulungsaktion der Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Hagen

Hagen (ots)

Am heutigen Donnerstag (22.08.2024) begann für viele Kinder in Hagen mit der Einschulung der "Ernst des Lebens". Traditionell nutzen die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei Hagen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Verkehrswacht Hagen diesen Termin, um die Kinder und deren Angehörige an einer der Hagener Grundschulen in Empfang zu nehmen. In diesem Jahr fand die Einschulungsaktion an der Karl-Ernst-Osthaus-Schule in der Lützowstraße statt. Im Gepäck hatten die Polizistinnen und Polizisten viel Infomaterial für die Angehörigen und die neuen Schulkinder. Darin geht es besonders um bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr und darum, den zukünftigen Schulweg so sicher wie möglich zu gestalten. Insgesamt 56 Kinder stellten sich außerdem für ein Foto auf. Das ist die Anzahl der Kinder, die im vergangenen Jahr auf Hagens Straßen bei Verkehrsunfällen verletzt wurden. Dieses Foto soll alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sensibilisieren und darauf hinweisen, dass ab sofort wieder viele Schulkinder auf den Straßen unterwegs sind. In den nächsten Wochen wird der Verkehrsdienst der Hagener Polizei verstärkt an Schulen, Kindergärten und im Bereich von Schulwegen präsent sein. Dabei stehen Geschwindigkeitskontrollen sowie die Überwachung von Park- und Haltverboten im Vordergrund. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell