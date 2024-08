Polizei Hagen

POL-HA: Streit um Warteplatz an der Supermarktkasse mündet in wechselseitige Körperverletzung

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In einem Supermarkt in der Esserstraße stritten sich am Mittwoch (21.08.) gegen 17.20 Uhr zwei Frauen und verletzten sich gegenseitig. Die beiden Hagenerinnen gerieten im Kassenbereich in eine Auseinandersetzung. Eine 20-Jährige gab an der Kasse angestanden zu haben. Eine 28-Jährige habe sich dann "vorgedrängelt", sodass es zu einer Streitigkeit um den Platz in der Schlange kam. Die 20-Jährige sei dann mehrfach unter anderem als "Schlampe" und "Nutte" beleidigt worden. Nach kurzer Zeit habe die 28-Jährige dann gesagt, dass sie alles draußen klären würde und ging anschließend raus. Als die 20-Jährige den Discounter ebenfalls verließ, habe die Hagenerin einen Softdrink über sie geschüttet und sie erneut beleidigt. Es kam zu einer Rangelei, bei der die 20-Jährige zu Boden ging und nach eigenen Angaben am Hals gewürgt und durch Fingernägel verletzt wurde. Um das Würgen zu verhindern habe sie ihrer Kontrahentin an den Haaren gezogen und sich losreißen können. Die 28-Jährige gab an mehrfach vor den Kopf geschlagen worden zu sein. Die 20-Jährige kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung fertigte eine Strafanzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung. (arn)

