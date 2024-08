Polizei Hagen

POL-HA: 10-Jähriger bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Hagen-Boele (ots)

Als ein Kind am Mittwoch (21.08) gegen 13.30 Uhr auf der Schwerter Straße die Fahrbahn überqueren wollte, stieß der Junge mit einem herannahenden Auto zusammen. Der 10-Jährige betrat nach bisherigem Stand der Ermittlungen die Straße, nachdem ein Lkw an ihm vorbeigefahren war. Eine 69-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Suzuki in Richtung Vorhalle unterwegs. Der Außenspiegel des Fahrzeugs traf den Jungen dabei am Kopf. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte den 10-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten während der Unfallaufnahme kurzzeitig eine Spur der Schwerter Straße. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell