Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto absichtlich beschädigt

Schopp (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben in der Waldstraße ein Fahrzeug mutwillig beschädigt. Zu der Tat kam es nach den bisherigen Ermittlungen in der Nacht von Sontag auf Montag in der Zeit zwischen 23.30 und 5.30 Uhr.

Bei dem betroffenen Pkw handelt es sich um einen Ford Mondeo. Dieser war im fraglichen Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 28 abgestellt.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

