POL-PPWP: Toiletten-Besuch für Diebstahl ausgenutzt

Kaiserslautern (ots) - Zwei Leichtverletzte sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der B 270 bei Gelterswoog. Dort war gegen 16.30 Uhr ein 60-jähriger Mann in einem VW Touareg in Richtung Schopp unterwegs. Vor ihm fahrende Fahrzeuge verringerten ihre Geschwindigkeit, da eine Verkehrsteilnehmerin nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Der Fahrer des Touareg bemerkte dies zu ...

