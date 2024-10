Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Einbruch in Fahrradgeschäft.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (14.10.2024 - 15.10.2024) brachen unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Rintelner Straße in Hohenhausen ein. Die Einbrecher entwendeten etwa 30 hochwertige Fahrräder, darunter mehrere Pedelecs, sowie diverse Kleidungsstücke. Der Einbruch ereignete sich zwischen 18:30 Uhr am Montagabend und 07:50 Uhr am Dienstagmorgen. Die Täter verschafften gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Der entstandene Sachschaden sowie der Wert des Diebesguts belaufen sich nach ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Betrag. Aufgrund der Menge und des Gewichts der entwendeten Fahrräder gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter ein größeres Fahrzeug zum Abtransport der Beute genutzt haben müssen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen im Bereich der Rintelner Straße oder in der näheren Umgebung etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Insbesondere Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, ungewöhnlichen Aktivitäten in der Nähe des Fahrradgeschäfts oder zum möglichen Verbleib der gestohlenen Fahrräder sind für die Ermittler von Interesse. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell