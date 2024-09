Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Jade schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Jade haben am Montag, 23. September 2024, gegen 14:30 Uhr, zwei Personen schwere Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit war ein 78-jähriger Mann aus Nordenham mit einem Renault auf der Bäderstraße in Richtung Varel unterwegs. In Norderschweiburg hielt er in Höhe eines dortigen Cafés verbotswidrig am rechten Fahrbahnrand und verließ das Fahrzeug. In gleicher Richtung war ein 69-jähriger Mann aus dem Kreis Osnabrück mit einem Opel unterwegs. Er reagierte zu spät auf das Hindernis und fuhr ungebremst auf das Heck vom Renault auf.

Der 69-Jährige und seine gleichaltrige Ehefrau auf dem Beifahrersitz erlitten durch den Aufprall schwere Verletzungen. Sie wurden vor Ort von den Besatzungen zweier Rettungswagen versorgt und anschließend in Krankenhäuser gefahren. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ihres Alters wurde der Schaden aber lediglich auf rund 6.000 Euro geschätzt. Am Unfallort kam es bis 16:5 Uhr zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell