POL-LIP: Lemgo-Voßheide. LKW-Anhänger gerät in Gegenverkehr - Autofahrerin verletzt.

Auf der Lütter Straße erlitt eine Toyota Corolla-Fahrerin am Donnerstagnachmittag (07.03.2024) bei einem Verkehrsunfall mit einem LKW-Anhänger schwere Verletzungen. Ein 36-Jähriger aus Dörentrup fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem LKW samt Anhänger in Richtung Voßheide. In einer Rechtskurve verlor er augenscheinlich die Kontrolle über den Anhänger, der durch starkes Abbremsen ausbrach und in den Gegenverkehr geriet. Dort war eine 59-jährige Frau in Richtung Dörentrup unterwegs. Ihr Auto prallte gegen den LKW-Anhänger. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte aus Dörentrup ins Krankenhaus. Sowohl der Toyota als auch der Anhänger waren aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

