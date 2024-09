Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Furtwangen (Schwarzwald Baar Kreis) Sachbeschädigung an KFZ (20.09.2024).

Furtwangen (ots)

Vermutlich spielende Kinder verursachten im Verlauf des Freitages Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich, als sie Steine auf einen geparkten PKW in der Ilbenstraße in Furtwangen warfen. Der ordnungsgemäß geparkte Suzuki Swift wurde im Bereich der Frontscheide, der Motorhaube und im Bereich des Kotflügels massiv beschädigt. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sankt Georgen Tel.: 07724 9495-00 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell