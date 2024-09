Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Immendingen (Landkreis Tuttlingen). Alleinbeteiligter Fahrzeugführer bei Unfall schwer verletzt (21.09.2024).

Immendingen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Samstagnacht gegen 02:13 Uhr auf der B 311. Nach Auswertung der Unfallspuren, wird davon ausgegangen, dass der 29-jähriger Fahrer von Immendingen in Richtung Tuttlingen unterwegs war. Aufgrund unklarer Ursache verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen PKW Mitsubishi. In der Folge kam der Fahrzeugführer, der sich alleine in seinem Wagen befand, nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen, überschlug sich einige Male und kam dann seitlich zum Liegen. Der Beschuldigte erlitt durch den Unfall ein massives Schädel-Hirn-Trauma, Thorax- und Wirbelsäulentrauma und wurde mittels Rettungshubschrauber ins SBK nach Villingen-Schwenningen verbracht. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall massiv beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Da eine alkoholische Beeinflussung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde durch die Polizei eine Blutprobe erhoben.

Zeugen, die das Fahrzeug vor dem Unfallgeschehen oder den Unfall selbst gesehen haben, sollen sich bitte mit der Polizei Tuttlingen, Tel: 07461 941-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell