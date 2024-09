Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall (19.09.2024)

Stockach (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von iüber 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich auf der Bundesstraße 31 ereignet hat. Ein aus Richtung Airach kommender 59-jähriger VW-Fahrer wollte auf Höhe eines Obsthofes auf die Bundesstraße nach links einbiegen und übersah hierbei ein ortseinwärts fahrender Lkw. Der 21-jährige Fahrer des Lkw versuchte durch Bremsen und Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern, was ihm jedoch nicht gelang. Bei der Kollision verletze sich der Autofahrer. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Um den nicht mehr fahrbereiten VW kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der fahrbereite, aber nicht mehr verkehrssichere Lkw wurde am nächsten Tag abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell